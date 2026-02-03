Dopo il petardo romagnolo stop alle trasferte dei tifosi dell’Inter

Il portiere della Cremonese stordito dal petardo (Foto La Provincia di Cremona)
Il ministro dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026. Il provvedimento è stato disposto «a seguito dei gravi disordini verificatisi” a Cremona, nel corso della partita Cremonese-Inter di domenica scorsa, quando un tifoso residente a Cesena e di origine pugliese, socio dell’Inter Club di San Marino, ha lanciato un petardo in campo che ha stordito il portiere grigiorosso Emil Audero. Fino al 23 marzo 2026 è previsto anche il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia.

Il provvedimento, informa il Viminale, «è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive». Resta escluso dalle misure l’incontro Milan-Inter dell’8 marzo 2026.

