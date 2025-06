Dopo il caos in ospedale a Cesena minaccia coi cocci di vetro al parco: arrestato

Dopo essere fuggito dal Pronto soccorso che aveva messo a soqquadro è stato arrestato: ai giardini Savelli ha litigato e minacciato un passante con un collo di bottiglia rotto. Poi ha fatto la stessa cosa con una volante del Commissariato chiamata a supporto. Finendo per farsi arrestare. M.N, 31enne, si era fatto notare già una settimana fa. Sempre per caos e violenze in ambito ospedaliero.

Il precedente

Era stato bloccato dalle guardie giurate particolari dei ”Cittadini dell’ordine” dopo una nottata di caos al Bufalini. Curato in Pronto soccorso per alcune lesioni al volto subite, non si sa bene in che ambito, aveva poi trascorso la notte in un giaciglio creato in un corridoio a quell’ora vuoto dell’ospedale. Il mattino dopo fin dalle 7 importunava i pazienti della Piastra Servizi ed era stato fermato (e successivamente denunciato all’autorità giudiziaria pur avendo rischiato l’arresto) dopo aver preso a calci un’infermiera.

Nuovo caos in ospedale

Due mattine fa era stato trasportato in ambulanza al Bufalini per lesioni, così sembrava almeno dalle testimonianze, provocate da un incidente stradale in bicicletta. Ferite evidentemente non così serie da impedirgli di aggredire verbalmente già il personale del triage al suo arrivo per poi creare caos negli ambulatori. Anche qui è servito l’intervento dei vigilantes dell’ospedale. Con il 31enne che è fuggito dal Bufalini prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Da quel momento non ha comunque tardato molto a rimettersi in mostra.