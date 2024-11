Donazioni e crowdfunding per il sindacalista licenziato a Cesena

Parte una raccolta fondi per sostenere direttamente il delegato Rsu/Rls della Fiom Cgil licenziato dalla Technogym.

L’iniziativa della raccolta fondi è partita spontaneamente da operai con incarichi di Rsu/Rls di varie imprese dell’Emilia Romagna e di altre parti d’Italia, colpiti «dall’inaccettabile licenziamento di un lavoratore, operaio, dopo oltre 30 anni di apprezzato lavoro e riconosciuta competenza, anche in qualità di rappresentante alla sicurezza» spiegano i sindacati.

Il licenziamento è stato comminato dopo una serie di lettere di contestazione e relativi provvedimenti ricevute in poche settimane. «Cacciato evidentemente in relazione al ruolo di tutela dei colleghi da lui svolto. Per questo atteggiamento profondamente ritorsivo è necessario una indignazione e reazione diffusa e da qui l’azione di solidarietà e l’invito a tutti i lavoratori, alla cittadinanza a contribuire per sostenere la lotta e le spese, anche legali, oltre che familiari in capo al lavoratore licenziato, rimasto ora senza lo stipendio».

Un ulteriore modo per dimostrare la dovuta solidarietà e vicinanza a chi si espone per gli altri e sa di non essere mai lasciato solo, insomma. Le coordinate bancarie dove inviare le donazioni, direttamente al lavoratore sono Iban IT60B3608105138281868881888 «e si invita tutti a donare fin da subito, il conto è già attivo».

La raccolta fondi sarà divulgata anche attraverso i social, con contatti diretti oltre che su apposita piattaforma di crowdfunding.