Donazione: “Amicoterapia” ora ha nuovi arredi per la sede di Gattolino

Una donazione di componenti d’arredo per l’associazione Amicoterapia.

Domenica scorsa si è svolto a Gattolino un momento comunitario durante il quale il sodalizio “Chi burdel di Tratur” ha donato sedie per le attività che, da 25 anni, ogni mercoledì pomeriggio Amicoterapia svolge in una delle sale della parrocchia.

Presenti il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il parroco don Daniele Bosi, i rappresentanti del quartiere e, per l’associazione “Chi Burdel di Tratur”, il presidente Cristian Pistocchi con numerosi soci, oltre a tanti frequentatori di Amicoterapia.

«La nostra è un’associazione locale - spiega Pistocchi - e il gruppo Amicoterapia è altrettanto locale, prettamente legato alla comunità di Gattolino. Ne fanno parte, molto spesso, i nostri genitori e i nostri nonni. Noi ogni anno cerchiamo di devolvere una cifra per iniziative di carattere sociale e quest’anno, sentita l’esigenza di Amicoterapia, abbiamo acquistato arredamento per la saletta».

“Chi Burdel di Tratur” è un’associazione che nasce per la passione legata ai trattori e alle attrezzature agricole, meglio ancora se d’epoca. Durante l’anno organizza diverse manifestazioni fra le quali sfilate di trattori e una grande festa che si tiene a fine estate a Gattolino. E proprio durante questo evento gli organizzatori, coperte le spese, devolvono il ricavato ad attività benefiche.

«Alcuni anni fa - continua Pistocchi - siamo riusciti ad acquistare un defibrillatore che si trova nel centro del paese. Noi ci occupiamo anche della gestione in modo che rimanga sempre efficiente. Si spera di non doverlo mai usare ma, nel caso, è a disposizione della cittadinanza. Per tutto quello che facciamo - conclude Pistocchi - vanno ringraziati i nostri soci che si dedicano con disinteresse alle attività promosse». c.r.