Donato alla Croce Rossa di Cesena un drone attrezzato per i soccorsi notturni

Prosegue in piazza Della Libertà “Vivi la C.R.I. con noi”: evento aperto a tutta la cittadinanza organizzato dal Comitato locale di Cesena della Croce Rossa.

Quella di oggi sarà la seconda giornata interamente gratuita, pensata per far conoscere da vicino il mondo C.R.I. e il lavoro che ogni giorno i volontari svolgono in città, per sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione, della formazione al primo soccorso e del valore del volontariato. Un’occasione concreta per avvicinarsi alla realtà della C.R.I. e scoprire, attraverso attività pratiche ed educative, quanto sia fondamentale essere preparati in caso di emergenza e quanto la solidarietà possa fare la differenza.

Ieri i volontari hanno allestito un vero e proprio campo base come quelli utilizzati in situazioni di calamità naturali o crisi sanitarie. E hanno ricevuto da Rete Pmi un dono prezioso per il futuro della collettività. Un drone con visione termica notturna che diventerà fondamentale nella ricerca di persone in difficoltà (ferite o disperse) anche al buio e in zone impervie.

Oggi dalle 15 si terrà una simulazione di soccorso sanitario in occasione di un incidente stradale, con l’intervento delle squadre di primo soccorso e la dimostrazione di manovre salvavita.

Resta aperta in piazza la possibilità di accedere a controlli gratuiti grazie alla presenza delle infermiere volontarie della Croce Rossa, con misurazioni della pressione arteriosa, glicemia, colesterolo e saturazione di ossigeno.

Ci sono spazi ed attività rivolte anche ai bimbi e stand informativi rivolti agli adolescenti per promuovere stili di vita sani e consapevoli, e attività di prevenzione in tema di alcol e malattie sessualmente trasmissibili.