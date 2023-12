Domenica la festa dedicata agli stranieri che vivono a Cesena

Domenica 17 dicembre il Centro Interculturale di Cesena proporrà a tutta la città un momento di festa e di comunità che, come avviene annualmente in vista del Natale, riunisce alcune associazioni dei cittadini di origine straniera che vivono a Cesena e il Progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata per Richiedenti Protezione Internazionale e Rifugiati, accedono al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo.

L’appuntamento è alle ore 16 nella Sala Auser “Oscar Alessandri” (via Mura Valzania, 22). Dopo i saluti dell’assessora ai Servizi alla Famiglia e alla Persona Carmelina Labruzzo, interverranno la Presidente di ASP del distretto Cesena-Valle Savio Maria Elena Baredi e la Presidente Quartiere Centro Urbano Aldina Baldacci. Musica e intrattenimento saranno al centro del pomeriggio di festa: il coro interculturale “Bandada” si presenterà per la prima volta alla città proponendo musiche dal mondo in collaborazione con l’Associazione Culturale Barbablù. Seguiranno: Momo Said (voce e chitarra) e Claude Bizet (voce e djembe).

Al pomeriggio prenderanno parte i rappresentanti e i componenti dell’associazione degli Ivoriani Forlì-Cesena e Rimini, dell’associazione Giovani del Bangladesh, di Ipazia Libere Donne, dell’associazione interculturale Bangladesh Forlì-Cesena, dell’associazione Donne Marocchine di Romagna (A.D.M.R.), dell’associazione Nigeriani Forlì-Cesena, Mediterranea Saving Humans, equipaggio di terra di Forlì-Cesena. L’ingresso all’evento è gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza.