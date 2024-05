Domenica il triathlon: cambia la viabilità a Cesenatico, Cesena, Gatteo, Gambettola, Longiano, Montiano e Roncofreddo

Domenica 12 maggio si svolge “Challenge Cesenatico”, manifestazione di Triathlon (nuoto, ciclismo e corsa) che vedrà oltre 1000 atleti sulle strade di Cesenatico, Cesena, Montiano, Longiano, Roncofreddo, Gambettola e Gatteo.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza per i partecipanti, è prevista la chiusura delle strade interessate dalle frazioni podistiche e ciclistiche, e l’istituzione di divieti di sosta.

Per limitare i disagi dei residenti e del traffico locale, gli organizzatori hanno predisposto già da domenica scorsa un articolato piano di volantinaggio per far conoscere le chiusure e gli itinerari alternativi.

Di seguito si indicano le principali vie e strade coinvolte dai percorsi della manifestazione domenica 12 maggio come indicate dagli organizzatori.

Comune di Cesenatico

PERCORSO CICLISTICO

Divieto di sosta dalle ore 0.00 di sabato 11 maggio fino alle ore 19.00 di domenica 12 maggio. Chiusura Strade al traffico dalle ore 06.00 fino alle 20.00 di domenica 12 maggio Viale Carducci (da Viale Dante a Viale Venezia), Viale Carducci (da Via Dante a Viale Torino), Via Zara (da Via Carducci a Via dei Mille).

Chiusura Strade al traffico dalle ore 09.30 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio. Viale Carducci (Da Via Raffaello fino a Viale Venezia), Viale Zara (da Viale Carducci a Viale dei Mille), Viale dei Mille (da Via Torino Direzione sud), Viale Mengoni, Via Bernini (da Via Raffaello direzione nord), Viale Tiziano, Viale Bramante (da Piscina Comunale fino a Via Raffaello), Via Fossa.

Chiusura Strade al traffico dalle ore 09.30 fino alle 12.00 di domenica 12 maggio: Via Canale Bonificazione (da Via Fossa fino Rotonda con Via Piscitello), Via Piscitello (da rotonda con Via Canale Bonificazione fino Via Campone Sala), Via Campone Sala (da incrocio con Via Pisciatello fino a Via Stradone), Via Stradone (da Via Campone Sala a Via Capanna Guzzo).

Chiusura Strade al traffico dalle ore 11.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio: Via del Mare (da Via Pavirana fino a Via Staggi), Via Staggi, Via Rigossa, Via Fiorentina

PERCORSO PODISTICO

Chiusura Strade al traffico dalle ore 00.00 fino alle 19.00 di domenica 12 maggio: Via Montello, Viale Giardini al Mare Giorgio Ghezzi (da Via Montello a Piazza Andrea Costa), Piazza Andrea Costa, Viale Giardini al Mare Giorgio Ghezzi (da Piazza Andrea Costa a Via Montegrappa), Via Montegrappa, Via Piave, Via Lungomare Levante.

Chiusura Strade al traffico dalle ore 07.00 fino alle 19.00 di domenica 12 maggio: Viale Carducci da Viale Torino verso Gatteo Mare e da Piazza Cavallotti fino a Via del Porto.

Chiusura Strade al traffico dalle ore 10.00 fino alle 19.00 di domenica 12 maggio: Viale Porto, Via del Fortino, Viale Carducci da Via Venezia verso Gatteo Mare, Viale Torino da Viale Carducci a Viale Abba.

Comune di Gatteo

Chiusura strade al traffico dalle ore 11.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio. Divieto di Sosta dalle ore 06.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio Via Staggi, Via Rigossa Destra SP33, Via Rigossa Destra SP108, Rotatoria Due Ponti.

Comune di gambettola

Chiusura Strade al traffico dalle ore 11.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio Divieto di Sosta dalle ore 06.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio Via Vetreto, Via Staggi SP97.

Comune di Cesena

Chiusura al traffico dalle ore 09.30 fino alle 15.00 con divieto di sosta dalle ore 06.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio Strada Provinciale Sala (da Via Stradone Sala a Via Capannaguzzo e da Via Capannaguzzo a Via Ruffio), Via Confine di Calisese, Via Gualdarelli, Via Malanotte, Via Montiano, Via Montiano SP115, Via Provinciale Badia, Via Ruffio, Via Viadotto Ghandi, Via Violetti. Chiusura al traffico dalle ore 09.30 fino alle 15.00 con divieto di sosta dalle ore 06.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio Via Emilia Levante. Si evidenzia che lo svincolo di uscita della SS 726 Case Castagnoli per le provenienze da Forli sarà chiuso dalle ore 9.00 alle ore 15.00. Chiusura al traffico dalle ore 11.00 fino alle 15.00 con divieto di sosta dalle ore 06.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio Via Capannaguzzo, Via Pavirana, Via del Mare, Via Vicinale Sala.

Comune di Montiano

Chiusura al traffico dalle ore 09.30 fino alle 15.00 con divieto di sosta dalle ore 06.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio Via Giuseppe Mazzini, Via Provinciale Badia SP9, Via Provinciale Sogliano, Via Roma, Via Ugo la Malfa, Via Vittorio Veneto.

Comune di Roncofreddo

Chiusura al traffico dalle ore 09.30 fino alle 15.00 con divieto di sosta dalle ore 06.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio SP9, Via Garibaldi, Via BaTs;, Via Porta Pia, Via Giovanni XXIII, SP40.

Chi ha necessità di spostarsi dovrà posteggiare l’auto in Via Matteotti. Da lì potrà raggiungere la SP85 Fondovalle Rubicone, percorrendo Via Giovanni XXIII e poi Via Paderno. Chi avrà invece necessità di rientrare, dovrà fare la SP85 Fondovalle Rubicone, salire per Via SP117 Musano, quindi Via Belvedere ed infine Via Giovanni XXIII e Via Repubblica fino a giungere in Via Matteotti per posteggiare.

Comune di Longiano

Chiusura al traffico dalle ore 09.30 fino alle 15.00 con divieto di sosta dalle ore 06.00 fino alle 15.00 di domenica 12 maggio

Via Roncofreddo, via Vittorio Veneto, Rotonda Capannina, via Decio Raggi, via IV Novembre, via Giovanni XXIII, via Cerreto, via Cesena (prov. n. 40 Badia Santa Paola), rotonda per Montiano. Saranno sospesi anche gli attraversamenti pedonali ad esclusioni di quelli presidia; dai personale di gara. Il transito pedonale è consentito lungo i marciapiedi e sulle banchine .Sarà realizzato un percorso transennato dal cimitero di Longiano alla Rotonda Capannina (mt. 500 circa) e dalla Rotonda capannina fino a via Nazario Sauro, per consentire l’ingresso e l’uscita da Longiano centro. Per i residenti nel percorso di gara e che avranno necessità di uscire in auto, si consiglia di lasciare il mezzo fuori dal percorso: (via Felloniche) parcheggio del cimitero, via Montilgallo, via Del Mulino, via Badia.