Domenica alla scoperta di quattro dimore storiche, a Cesena, Cesenatico, San Mauro e Forlimpopoli

Torna in tutta Italia la “Giornata nazionale delle dimore storiche”. Domenica 25 maggio sarà possibile accedere ai siti di straordinaria bellezza e valore storico-artistico sconosciuti e poco frequentati dal grande pubblico.

Nella provincia di Forlì-Cesena apriranno gratuitamente porte e cancelli quattro luoghi appartenenti a figure di spicco di quest’area della Romagna e già aderenti all’associazione nazionale “Case della memoria”: casa Bertozzi studio d’arte e documentazione a Forlimpopoli; casa Moretti a Cesenatico; il museo-casa Pascoli a San Mauro e Villa Silvia Carducci, sulle colline cesenati a Lizzano.

«La “Giornata nazionale delle dimore storiche” è una manifestazione di cui andiamo fieri - dichiara Beatrice Fontaine, presidente della sezione Emilia-Romagna dell’associazione - per la sua capacità di testimoniare, davanti alla società e alle istituzioni, l’importante impatto economico e sociale che i beni privati possono generare sul territorio. Come la valorizzazione delle tradizioni, delle competenze e conoscenze locali. Custodendo la memoria storica».

L’11% delle dimore storiche è collocato in comuni con meno di 2mila abitanti; il 17% in quelli con meno di 5mila; il 54% in centri abitati inferiori ai 20mila residenti. «Questo dimostra - aggiunge Fontaine - il ruolo fondamentale che queste realtà svolgono nel contrastare lo spopolamento delle aree interne e dei borghi storici, contribuendo a mantenere vivi territori spesso percepiti come periferici e lontani dalle grandi città».

Gli orari di visita

Le quattro residenze del territorio di Forlì-Cesena saranno accessibili con i seguenti orari: casa Bertozzi dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, con anche possibilità di visita guidata delle opere dell’artista; casa Moretti, dalle ore 15 alle 19 per vedere da vicino gli arredamenti, gli oggetti, i libri e le carte autografate del poeta Marino Moretti; visite organizzate anche al museo-casa Pascoli dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, con possibilità di vedere anche il giardino e la mostra “Cara Du. Ida Pascoli nelle lettere al fratello”, con novità relative alla biografia di Giovanni Pascoli e al suo complicato legame con le sorelle; Villa Silvia consentirà, dalle 16 alle 19,di effettuare perlustrazioni guidate, con accesso libero anche al museo carducciano e ai sentieri posti all’esterno della villa.