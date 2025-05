Divieto di sosta, con rimozione dalle ore 0.00 di sabato 10 maggio fino alle ore 19.00 di domenica 11 maggio su tutte le strade coinvolte dai percorsi di gara.

Chiusura Strade al traffico dalle ore 10.00 fino alle 19.00 di domenica 11 maggio

Giardini al Mare, nel tratto compreso tra via Montello e piazza Costa, con pre-chiusure di tutte le vie che da viale Carducci portano a via Giardini al Mare;Montello;Carducci, nel tratto fra via Montello e via Zara (con la prechiusura in via Trento con via Carducci) con temporanea istituzione di divieto di transito in via Carducci nel tratto fra viale Trento e via Montello per i veicoli con massa superiore a t. 3,5 e preavviso di strada senza uscita in via Carducci con via Raffaello);p.zza Marconi ad eccezione per i gestori e dipendenti dei Bagni Marconi e Tropical con autorizzazione rilasciata dall’organizzazione

Chiusura strade al traffico dalle 9 fino alle 12 di domenica 11 maggio

Pisciatello, nel tratto fra via Canale Bonificazione e via Campone Sala;Campone Sala, nel tratto fra via Pisciatello e via Stradone Sala (con pre-chiusura in via Cesenatico);Stradone Sala (con pre-chiusura in via Fossalta);

Chiusura strade al traffico dalle ore 10 fino alle 15 di domenica 11 maggio

Vetreto, nel tratto lato mare, tra via Stradone e il cavalcavia dell’autostrada (con pre-chiusura in via Fossalta);Del Mare, nel tratto compreso fra via Pavirana e via Staggi ( SP 97) e con pre-chiusura in via Vetreto;Rigossa, nel tratto compreso fra via Fenili e via Fiorentina (con pre-chiusura in via Fenili x Canale Bonificazione);Fiorentina nel tratto fra via Rigossa e via Fossa;

Chiusura strade al traffico dalle ore 09 fino alle 19 di domenica 11 maggio

Zara, nel tratto fra via Carducci e via Dei Mille; Dei Mille, nel tratto fra via Zara e via Dante ( Ad esclusione dei Bus Scolastici dalle ore 11,45 alle ore 12,45 del 10/05/2025) ;