Dove tutto è cominciato, il Rockin’1000 celebra a Cesena il decimo anno dal video appello ai Foo Fighters. E in occasione del compleanno, nel finale del concerto di domenica 27 luglio è spuntato all’Orogel Stadium anche Dave Grohl, frontman della band americana a cui Fabio Zaffagnini nel 2015 rivolse un invito chiamando a raccolta mille musicisti all’Ippodromo in una riedizione di “Learn to fly” che divenne virale al punto da convincere i Foo Fighters a esibirsi in Romagna.