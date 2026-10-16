Di corsa, o passeggiando in compagnia: a Cesena il Giro dei Gessi torna domenica 1 novembre

Cesena
  • 16 ottobre 2026
Foto Zanotti
Foto Zanotti

Domenica 1° novembre torna a Cesena il Giro dei Gessi, storica manifestazione podistica organizzata da Uisp Forlì-Cesena, con il patrocinio del Comune di Cesena. L’appuntamento raggiunge la sua 49esima edizione.

Il ritrovo e le partenze saranno ospitati dall’Ippodromo del Savio, punto di riferimento dell’evento e luogo dal quale prenderanno avvio le diverse proposte. Il programma mette insieme la corsa competitiva di 17 chilometri, la podistica non competitiva sulle distanze di 31, 13,5 e 8 chilometri, la camminata ludico-motoria di 6 chilometri, le iniziative dedicate ai più giovani di Gessi Kids e la Gessi Dogs, camminata guidata di 6 chilometri pensata per chi desidera condividere l’esperienza con il proprio cane.

La prova competitiva sui 17 chilometri partirà alle 9.30, dopo il ritrovo fissato alle 7.30, e prevede un tempo massimo di due ore. Il tracciato, come da tradizione, proporrà un itinerario capace di coniugare impegno sportivo e scorci suggestivi, attraversando paesaggi e percorsi che restituiscono il legame tra la città, la prima collina cesenate e l’ambiente naturale circostante. Sono previste classifiche e premiazioni per le categorie femminili e maschili, oltre ai riconoscimenti per le società più numerose.

Camminate

Ampio spazio anche alla partecipazione non agonistica. Le partenze libere della podistica non competitiva e delle camminate sono previste dalle 7.30 alle 9.30, con percorsi differenziati per distanza e difficoltà, adatti sia a chi vuole correre sia a chi preferisce vivere la mattinata con passo più tranquillo. Le distanze di 31, 13,5 e 8 chilometri permetteranno agli appassionati di scegliere la proposta più adatta alla propria preparazione, mentre la camminata ludico-motoria di 6 chilometri offrirà un’occasione accessibile per famiglie, gruppi e partecipanti di ogni età.

Gessi Kids e Gessi Dogs

La giornata coinvolgerà anche bambini e ragazzi con Gessi Kids, manifestazione promozionale riservata ai giovani fino ai 15 anni. Le prove, su distanze comprese indicativamente tra 200 e 1.500 metri a seconda delle categorie, prenderanno il via nel pomeriggio e saranno aperte anche ai non tesserati, con riconoscimenti e premi per i partecipanti. Un modo per avvicinare allo sport le nuove generazioni, valorizzando divertimento, movimento e condivisione.

Tra le proposte più originali torna inoltre Gessi Dogs: una camminata guidata di 6 chilometri con istruttori qualificati, organizzata insieme all’associazione Hippo Dog. Il ritrovo è previsto alle 7.30, con partenza di gruppo alle 9.30. L’iniziativa consentirà di percorrere un tratto del territorio cesenate insieme al proprio cane, in un contesto attento alla relazione con gli animali e alla vita all’aria aperta.

Per le informazioni e le iscrizioni, è possibile fare riferimento al sito di UISP Forlì-Cesena: https://www.uisp.it/forlicesena/podismo/giro-dei-gessi.

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