Di corsa, o passeggiando in compagnia: a Cesena il Giro dei Gessi torna domenica 1 novembre

Domenica 1° novembre torna a Cesena il Giro dei Gessi, storica manifestazione podistica organizzata da Uisp Forlì-Cesena, con il patrocinio del Comune di Cesena. L’appuntamento raggiunge la sua 49esima edizione. Il ritrovo e le partenze saranno ospitati dall’Ippodromo del Savio, punto di riferimento dell’evento e luogo dal quale prenderanno avvio le diverse proposte. Il programma mette insieme la corsa competitiva di 17 chilometri, la podistica non competitiva sulle distanze di 31, 13,5 e 8 chilometri, la camminata ludico-motoria di 6 chilometri, le iniziative dedicate ai più giovani di Gessi Kids e la Gessi Dogs, camminata guidata di 6 chilometri pensata per chi desidera condividere l’esperienza con il proprio cane. La prova competitiva sui 17 chilometri partirà alle 9.30, dopo il ritrovo fissato alle 7.30, e prevede un tempo massimo di due ore. Il tracciato, come da tradizione, proporrà un itinerario capace di coniugare impegno sportivo e scorci suggestivi, attraversando paesaggi e percorsi che restituiscono il legame tra la città, la prima collina cesenate e l’ambiente naturale circostante. Sono previste classifiche e premiazioni per le categorie femminili e maschili, oltre ai riconoscimenti per le società più numerose.

Camminate

Ampio spazio anche alla partecipazione non agonistica. Le partenze libere della podistica non competitiva e delle camminate sono previste dalle 7.30 alle 9.30, con percorsi differenziati per distanza e difficoltà, adatti sia a chi vuole correre sia a chi preferisce vivere la mattinata con passo più tranquillo. Le distanze di 31, 13,5 e 8 chilometri permetteranno agli appassionati di scegliere la proposta più adatta alla propria preparazione, mentre la camminata ludico-motoria di 6 chilometri offrirà un’occasione accessibile per famiglie, gruppi e partecipanti di ogni età.

Gessi Kids e Gessi Dogs