Deve scontare 3 anni e 6 mesi di carcere per reati commessi a Cervia e Cesenatico: rintracciato a Cesena

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesenatico, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna, a carico di un 48enne argentino.

L’uomo, che nell’aprile dello scorso anno era stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesenatico, intervenuti per dei disordini durante una manifestazione di protesta per la chiusura di un dormitorio, a seguito del completo iter giudiziario era stato condannato nel settembre 2025 a cinque mesi di reclusione. Tale condanna - sommata a quella riportata per ulteriori reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi a Cervia nel dicembre 2022 e per i quali il Tribunale di Ravenna lo ha definitivamente condannato a tre anni e un mese di reclusione – ha fatto scattare il provvedimento per il quale, deve definitivamente scontare la pena residua di tre anni, cinque mesi e ventotto giorni di reclusione. L’uomo è stato rintracciato a Cesena.