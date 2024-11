Derubata nella stanza della clinica a Cesena mentre subiva un intervento chirurgico in sala operatoria

C’è un ladro senza scrupoli che, con fare da sciacallo, si aggira per i luoghi di cura per derubare chi non è nella propria camera.

Le forze dell’ordine stanno indagando alacremente per riuscire ad identificarlo con certezza e denunciarlo. L’ultimo colpo lo ha assestato alcuni giorni fa in una stanza della clinica San Lorenzino. «Sono ricoverata e non ero in stanza perché stavo subendo un intervento chirurgico - lamenta l’ultima vittima - Mentre ero in sala operatoria “qualcuno” mi ha portato via documenti, telefono, ed un beauty case che conteneva orecchi d’oro, delle creme, prodotti per l’igiene personale».

Era tutto dentro al cassetto del comodino a fianco del letto in stanza. E sopra c’erano anche appoggiati gli occhiali della derubata.

«Sono riuscita a recuperare documenti e smartphone. Non ho speranze per gli orecchini d’oro ma spero che qualcuno possa trovare eventualmente i mie occhiali e riportarmeli. Sono neri con la montatura un po’ grande».

L’episodio è stato denunciato e si vagliano le telecamere di sicurezza della zona per arrivare ad identificare e denunciare il ladro.