Denuncia e arresto in poche ore a Cesena: condannato ad 8 mesi per direttissima il 45enne

Otto mesi di reclusione. È la sentenza letta nel pomeriggio di ieri dal giudice Marco De Leva a carico di H.H, il 45enne tunisino tornato da poco libero dopo una pena biennale scontata in carcere, che due domeniche fa era stato prima denunciato (al mattino) e poi arrestato (nel pomeriggio) dalla polizia.

Una Volante del commissariato su segnalazione da parte di alcuni residenti, era prima intervenuta nella zona di un parcheggio dove avevano trovato il 45enne con un sasso in mano intento a spaccare finestrini di auto a scopo di furto.

Nel pomeriggio, dopo la prima denuncia, i poliziotti del turno successivo di vigilanza lo hanno trovato in centro mentre trasportava una bici elettrica con ancora il blocco di sicurezza inserito nella ruota posteriore. Una bici di cui ancora non si è nemmeno trovato il proprietario. Qui H.H. ha cercato di sottrarsi al controllo, scagliandola contro un agente. Poi ha iniziato a scalciare tanto che per bloccarlo si è resa necessaria una seconda pattuglia. Addosso aveva un grimaldello usato verosimilmente per il furto. In questi giorni era libero con obbligo di firma. Ieri, difeso dall’avvocato Alessandro Pinzari, la fine del processo per direttissima con la condanna ad 8 mesi per resistenza.