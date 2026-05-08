Dengue a Cesena: in corso la disinfestazione straordinaria

Casi di Dengue e Cesena: il Comune annuncia che è stata attivata una disinfestazione straordinaria nelle aree comprese entro un raggio di 100 metri dalle abitazioni di due casi sospetti di infezione, con interventi localizzati in particolare nella zona Fiorenzuola e nella zona del Monte. Si tratta di due casi isolati riferiti a persone rientrate recentemente da un viaggio all’estero.

La segnalazione trasmessa dall’Ausl ha richiesto l’attivazione urgente di trattamenti preventivi di disinfestazione adulticida e larvicida, oltre alla rimozione dei focolai larvali, da effettuare sia nel luogo di soggiorno del soggetto interessato sia nelle aree pubbliche e private circostanti, con ripetizione dei trattamenti adulticidi sulle vie pubbliche per tre giorni consecutivi.

Nel dettaglio, le operazioni straordinarie si articolano in tre fasi: trattamenti adulticidi e larvicidi con contestuale eliminazione dei focolai larvali per tre giorni consecutivi; interventi porta a porta nelle aree private, in orario diurno, con trattamenti adulticidi e larvicidi e attività di rimozione dei ristagni; trattamento larvicida delle tombinature pubbliche. Le attività sono iniziate nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, e proseguiranno fino a domenica 10 maggio, come previsto dalle ordinanze emanate dall’Amministrazione comunale.

Parallelamente agli interventi sul territorio e nell’ambito della campagna informativa di prevenzione che coinvolge attivamente i cittadini, proseguono le attività di sensibilizzazione dell’Amministrazione comunale, attraverso la distribuzione gratuita di kit antilarvali destinati alle aree private. Nel corso della mattinata di giovedì 30 aprile, al mercato di Borello, sono stati distribuiti 180 kit, mentre mercoledì 6 maggio, al mercato di Piazza del Popolo, ne sono stati consegnati 411.

Si ricorda che è indispensabile evitare i ristagni d’acqua e procedere con una corretta gestione degli spazi privati. Sono queste azioni fondamentali per limitare la proliferazione delle zanzare e contenere il rischio sanitario connesso alle arbovirosi.