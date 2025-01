Deliveroo: “Il curioso caso di Cesena: seconda in Italia per ordini di ravioli cinesi”

Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, celebra il Capodanno Cinese 2025, che ha inizio il 29 gennaio, sotto l’insegna dei ravioli cinesi, piatto simbolo di prosperità e buon auspicio per l’anno nuovo. Questo classico della cucina cinese infatti, nel 2024 ha fatto ​ registrare sulla piattaforma una crescita di ordini di oltre il 20%, rispetto all’anno precedente. Il piatto, conosciuto anche come “jiaozi”, rappresenta una delle pietanze più iconiche della festività e viene apprezzato per la sua varietà di cotture e ripieni e soprattutto per la sua capacità di riunire la famiglia attorno alla tavola.

Secondo i dati di Deliveroo, ecco la classifica delle città italiane che ordinano più ravioli cinesi rispetto ai volumi totali: Venezia, Cesena, Padova, Savona, Bolzano, Rieti, Ancona, Latina e Lucca.