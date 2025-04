Cesena, dalle “ceneri” dell’ex Florian nasce un nuovo hotel in zona Stazione

Una nuova struttura ricettiva in zona centrale a Cesena. Sta per nascere facendo risorgere dalle proprie ceneri i locali del vecchio Albergo Florian: il “due stelle” che aveva chiuso i battenti oltre una quindicina di anni fa. Si chiamerà “Urban Hotel” come da scritta che già campeggia su una delle mura perimetrali. La zona è quella più ridosso della stazione ferroviaria, dove (a poca distanza) ci sono anche l’hotel Casali e l’Hotel Alexander. All’angolo tra la fine di corso Cavour e la rotatoria dove inizia corso Roma: la strada che porta fino a davanti ala stazione ferroviaria.

La domanda in crescita

Negli anni il numero di strutture ricettive simili ad hotel e residence era andato calando. Oltre al Florian (che in passato offriva anche servizio ristorante) sempre in zona stazione ha chiusi i battenti anche l’Hotel Rialto. Ultimamente però le necessità ricettive di Cesena sono aumentate. E non tutte riescono ad essere recepite dalle strutture esistenti. Unaway Hotel, la ripartenza dell’Hotel Mosaico, le strutture Savio, Meeting, Romagna e Best Western spesso si trovano ad essere affollate, soprattutto (ma non solo) in concomitanza di eventi di richiamo anche nella vicina Riviera.

Lavori in corso

L’Urban Hotel è ancora in fase di ristrutturazione e completamento dei rinnovi. Le mura perimetrali sono state dotate di nuovo cappotto, e si intravedono oltre ai nuovi infissi gli impianti di climatizzazione già montati in vista delle stagioni più calde. Tutto rimesso a nuovo, dunque, anche all’interno: dopo che la struttura era decaduta a causa del disuso ed era anche stata oggetto di occupazioni abusive da parte di balordi e senza tetto.

Per chi arriva a Cesena