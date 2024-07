Dalla Regione mezzo milione ciascuno per Borghi, Roncofreddo e Sogliano

Buone notizie per i tre comuni dell’alto Rubicone: un milione e mezzo di fondi regionali a valere sul “Fondo sociale coesione”. Alcune sere fa è svolta una festa al ristorante Sol de Oro di Roncofreddo, con il presidente uscente della Regione Emilia Romagna e parlamentare europeo Stefano Bonaccini. Una serata per esprimere la soddisfazione per avere visto la riconferma della sindaca Sara Bartolini del centrosinistra prevalere sul centrodestra, dopo una campagna elettorale durissima e senza esclusione di colpi.

All’incontro c’erano alcuni sindaci e vari imprenditori. Nell’occasione Bonaccini ha colto l’occasione per portare a conoscenza che proprio in questi giorni la Regione Emilia-Romagna metterà a disposizione dei territori montani di Borghi (governato dal centrodestra), Roncofreddo e Sogliano al Rubicone (entrambi con giunta di centrosinistra), 500mila euro cadauno a valere sui fondi per la coesione territoriale, per effettuare opere quindi per circa un milione e mezzo.

La giunta della Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato il Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale attribuibile alle Fondazioni, derivante dall’accordo di programma con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazione del terzo settore per le annualità 2024-2026.

«È stata una delle battaglie che ho portato avanti in regione con più determinazione – afferma il consigliere regionale Massimo Bulbi che abita a Roncofreddo ed era presente alla serata – i comuni dell’entroterra hanno potuto beneficiare di fondi importanti, mentre Borghi, Roncofreddo e Sogliano, che sono a una quota intermedia, erano rimasti fuori da tutto. Ora la Regione metterà a disposizione di questi territori montani una cifra importante».