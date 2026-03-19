Dalla campagna elettorale a quella reale tra fichi e ciliegie: la nuova vita di Giuliano Poletti “il ministro con la falce”

Dalle campagne elettorali alla campagna romagnola. C’è chi lo ricorda come ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nei governi Renzi e Gentiloni, tra il 2014 e il 2018. Prima, dal 2002 al 2014, si era fatto apprezzare come presidente nazionale di Legacoop. Oggi Giuliano Poletti, a 74 anni, è un nonno e un attivo componente della piccola comunità di Bubano, nell’Imolese, dove si dà da fare come volontario al centro sociale, a volte nei panni di cameriere, e coltiva fichi e ciliegie nel suo terreno. A Cesena, dove vive suo figlio Manuel, ha presentato il suo libro.