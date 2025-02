Dai soldi alla pala da neve: a Cesena si smarrisce un po’ di tutto

Beni smarriti e dimenticati da studenti, cittadini, lavoratori, visitatori, o sottratti illecitamente a qualcuno. Sono 323 gli oggetti rinvenuti nel corso del 2024 dalla Polizia Locale di Cesena e depositati in locali dedicati dove vengono custoditi in attesa che il legittimo proprietario li reclami dimostrandone l’appartenenza. In ben 71 casi i beni rinvenuti sul territorio comunale sono stati restituiti al legittimo proprietario. Nello specifico, sono stati rinvenuti 1.137 euro di denaro contante, spesso all’interno di portafogli, di cui 987 euro sono stati restituiti ai legittimi proprietari, 195 documenti d’identità, di cui 73 restituiti, 18 tra targhe di veicoli e fogli di circolazione, tutti restituiti, 13 biciclette, di cui 1 restituito al legittimo proprietario e 11 destinate al circuito di recupero. E ancora, tra i diversi oggetti depositati (borse, valigie, telefoni cellulare, libri, agende) spiccano una motosega e una pala da neve.

L’importanza della denuncia

La Polizia Locale ricorda che è importante da parte dei cittadini presentare denuncia, al fine di contrastare il fenomeno dei furti ma anche di consentire alle forze dell’ordine di attivarsi con tutti gli strumenti di indagine a loro disposizione per restituire gli oggetti ai legittimi proprietari. La presentazione della denuncia, specialmente con foto allegata, consente infatti di poter rintracciare molto più facilmente il proprietario nel caso del ritrovamento del bene smarrito o sottratto. A partire dal mese di dicembre 2023 il servizio di ricezione, catalogazione, custodia, pubblicazione e restituzione dei beni smarriti, è stato assegnato al Comando di via Dell’Amore, in precedenza invece era gestito direttamente dal Comune. Inoltre, collegandosi al sito dell’Ente è possibile reperire le informazioni utili ai cittadini che si imbattono in oggetti e che intendono avviare la procedura. In caso di ritrovamento/smarrimento di un oggetto è possibile rivolgersi all’Urp della Polizia Locale. Se un bene ritrovato non viene reclamato dal proprietario entro il termine di legge previsto, un anno e quindici giorni, diventa di proprietà della persona che lo ha ritrovato.

Se si ritrovata l’oggetto