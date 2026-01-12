Dai falsi Lilo & Stich a migliaia di capi di abbigliamento fino al lavoro nero: sequestri a Cesena, Savignano e Bertinoro

Anche quest’anno, nel periodo natalizio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha disposto, su tutto il territorio della provincia, in particolare nelle località con maggiore afflusso di visitatori, un rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, a tutela di imprese, commercianti, artigiani e, più in generale, degli operatori economici.

Nell’ultima parte del 2025 sono state oltre 440 le pattuglie messe in campo dalle Fiamme Gialle, che hanno eseguito numerosi interventi, sia in uniforme che in borghese, coniugando i prioritari compiti istituzionali con le attività di concorso al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica.

In particolare, nel settore della tutela del mercato dei bani e servizi, militari appartenenti al Gruppo di Cesena hanno individuato e sottoposto a sequestro, nei confronti di un venditore ambulante, durante un evento, oltre 1.000 prodotti recanti marchi di note griffes, quali Labubu, Hello Kitty, Pokemon, Disney e Marvel risultati contraffatti, mentre, nei confronti di un’attività commerciale gestita da un imprenditore di origine cinese sono stati sottoposti a sequestro oltre 14mila articoli di varia tipologia sprovvisti delle indicazioni minime previste dal «Codice del consumo».