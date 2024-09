Da Minneapolis a Sorrivoli in visita alla Casa dell’Upupa

Accolti a Sorrivoli nella casa dell’Upupa, 12 turisti americani dell’agenzia esperienza.org di Minneapolis negli Usa. Il gruppo arriva, quindi, dalla popolosa città dello Stato del Minnesota e si è fatto 8.000 chilometri, per scoprire le bellezze della Romagna e imparare un poco di italiano. Due giorni fa, era stato prima a Cesena, e poi è salito in collina. A Roncofreddo e Sorrivoli dove ha avuto come ciceroni la prima cittadina, Sara Bartolini, e l’assessora Luciana Garbuglia, mentre ha fatto da interprete Diletta di casa Fioravanti. Sorrivoli ospita la mostra permanente di Fioravanti con centinaia di sculture, e la casa dell’Upupa è una delle oltre 90 realtà che la Regione ha inserito nella rete delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” «Il gruppo è rimasto rapito dalla bellezza del luogo e poi ha voluto visitare anche il castello – riferisce Garbuglia – dopo l’apprezzamento dell’architettura del borgo si è recato al ristorante Venturi di Roncofreddo a mangiare. I commenti sono stati entusiastici».