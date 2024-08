Da domani per una settimana torna il grande festival dei Burattini

Da domani a Sorrivoli i burattini tornano ad essere gli assoluti padroni di casa. Fino al 25 agosto scatta per la 37a volta la ‘Festa dei grandi burattinai”, nata dalla creatività di Mino Savadori e Tinin Mantegazza.

Nel cartellone (inizio ore 21:15 e cantine del castello aperte in caso di maltempo) spiccano come sempre firme di alta levatura dell’arte burattinaia. Lunedì si parte con ‘Pantalone ha perso la trebisonda’ di Daniela Castiglione; martedì 20 ‘Io: Pulcinella’ di Selvaggia Filippini; mercoledì 21 ‘Lo spazzacamino e la carota magica’ di Paolo Sette; giovedì 22 ‘Efisio e la peste’ di Daniele Pettinau; venerdì 23 ‘Le avventure di Pulcinella’ di Orlando Della Morte; sabato 24 ‘Le avventure di Fagiolino’ del Teatro del Drago. Chiuderà domenica 25 alle 18 lo spettacolo realizzato dal laboratorio dei bambini e delle bambine di Sorrivoli ed alle 21,15 ‘Burattini all’improvviso: la sfida!’. Tutte le sere, dalle 19:30, la cucina del castello apre con le specialità romagnole.

E durante la settimana di festival si terranno, come sempre accade, anche laboratori tematici: come costruire un burattino di legno (tenuto da Brina Babini) è rivolto non solo ai burattinai, ma a chiunque voglia provare il gusto di scolpire. Altro laboratorio sarà quello sulla costruzione di una baracca a pantografo, curato da Maurizio Matani.

Dopo i crolli e le calamità alluvionali, la rassegna è ospitata esclusivamente nella parte superiore del castello.