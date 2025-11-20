Da Cristina D’Avena ai volti di “Bim Bum Bam”: torna “Gamics Cesena” alla Fiera

Buone notizie per gli appassionati di videogiochi, cosplay e cultura pop. Torna Gamics Cesena, che si terrà sabato 22 e domenica nobembre, presso Cesena Fiera. Un programma denso, che prevede spettacoli, attività interattive e tanto altro.

Come da tradizione, non mancheranno ospiti famosi. Domani saranno presenti Massimo Lopez e Monica Ward (famose voci rispettivamente di Homer e Lisa Simpson), Giovanni Muciaccia e Giorgio Vanni. Domenica invece spazio a Cristina D’Avena, Carlotta Brambilla Pisoni e Marco Bellavia, volti simbolo di Bim Bum Bam, e i doppiatori Debora Magnaghi e Davide Garbolino. Presenti anche Mino Caprio (voce di Peter Griffin), la cantautrice Martina Attili, e il duo PlayerInside, famosi creator. Per tutto il weekend sarà presente anche Yuriko Tiger, una delle cosplay icon più amate al mondo. La fiera è adatta a tutti, fan e famiglie.

Il biglietto unico ha un costo di 15 euro (gratis per i bambini fino a 6 anni), ed è garantito il servizio navetta gratuito che collega la fiera con la stazione di Cesena.