Da Cesena le scelte di vino per festeggiare le medaglie alle paraolimpiadi di Parigi

LT Wine & Food Advisory a supporto dei Giochi Paraolimpici. Dopo essere stata Official Supplier Casa Italia Parigi 2024, la società di consulenza guidata dal cesenate Lorenzo Tersi ha curato la scelta dei vini anche a Casa Italia durante i Giochi Paralimpici attualmente in corso a Parigi.

Ogni sera infatti ad accompagnare i festeggiamenti per i successi delle atlete e degli atleti azzurri viene proposta una selezione di vini provenienti da 29 cantine italiane (16 vini rossi, 10 vini bianchi e 6 rosé), selezionati dal team di LT Wine & Food Advisory con il coordinamento di Luciano Ferraro e Valentina Fanti. Un modo per celebrare le eccellenze del Paese e rappresentare tutto il territorio nazionale, regione per regione, dal momento che le etichette danno voce alle principali tipologie del vino italiano protagoniste nel mondo. A Casa Italia, il cui claim è Physique du Rôle, gli ospiti hanno così l’occasione di degustare sapori unici del nostro Paese.

Sulle 32 etichette in carta parla Luciano Ferraro, firma di punta del giornalismo del vino, che ha supportato il team di LT Wine & Food Advisory nella selezione. “Cantine di grandi produttori e di piccoli artigiani, di denominazioni storiche oppure di più recente successo: la selezione dimostra quanto sia radicata in Italia la qualità del vino e la passione di chi lo mette in bottiglia, facendolo conoscere a tutto il mondo. Quello francese sarà il palcoscenico per mettere in scena ancora una volta l’unicità del Vigneto Italia”.

LT Wine & Food Advisory, fondata da Lorenzo Tersi, è boutique di consulenza specializzata nel settore wine ed attiva in ambito strategico, marketing ed M&A. Vanta una lunga esperienza negli eventi sportivi più prestigiosi del Paese, ed è stata già al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in diverse edizioni dei Campionati del mondo). Recentemente in qualità di Wine Advisor ha assistito la Ryder Cup 2023, la più importante manifestazione golfistica mondiale ospitata lo scorso anno a Roma.