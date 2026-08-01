Da Cesena al Brasile: nuova avventura per il console Pietro Tombaccini, ex calciatore bianconero

La chiusura di un cerchio grazie a un fumetto e al pallone. Pietro Tombaccini, cesenate di Borello, classe 1971, descrive così la sua nuova avventura professionale. Diplomatico di lungo corso tra Africa, Europa, Medio Oriente e Sud America per ricoprire incarichi nelle relazioni internazionali e nella cooperazione bilaterale, è stato nominato console generale d’Italia a Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais in Brasile. Un territorio che conta 21 milioni di abitanti, di cui circa 60mila di origini italiane. Figlio dei titolari del mobilificio Tombaccini, fondato dal bisnonno falegname di cui porta il nome di battesimo, è un ex calciatore del Cesena, di cui è un tifoso appassionato, e e ha indossato anche la maglia della Nazionale italiana Under 16.