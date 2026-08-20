Da Cesena a Los Angeles passando per il basket: Margherita Giubilei nella “hall of fame” degli avvocati under 40 negli Usa

Con determinazione, dedizione e un briciolo di sana follia si possono ottenere importati vittorie. Ma soprattutto dolci rivincite. Così può accadere che dall’umile, e forse un po’ stretta, realtà della provincia ci si ritrovi a svolgere la professione dei propri sogni e ad alimentare la propria passione in contesti conosciuti solo nei film. In questo quadro è racchiusa l’avvincente storia di Margherita Giubilei. Nata e cresciuta a Cesena, vive e lavora in California e a 32 anni è già entrata nella “hall of fame” degli avvocati under 40 americani. Aggiudicandosi il titolo di “Top 40 Under 40” di The national trial lawyers nella categoria “Civil plaintiff”. Un premio riservato agli avvocati con meno di 40 anni attivi in tutto il territorio statunitense che si siano distinti nell’attività processuale.