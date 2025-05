Da Cesena a Cesenatico in bici sulla ciclabile del Pisciatello: appuntamento a sabato 10 maggio

Sabato 10 maggio, alle ore 15, gli Spazi Comuni presenti nel quartiere Al Mare (Bulgarnò, Macerone, Capannaguzzo) organizzano la seconda edizione della pedalata ‘I Love pianeta Terra’. Quest’anno i partecipanti percorreranno la ciclabile del Pisciatello in direzione Cesenatico, fino al parco di Levante.

Il ritrovo è presso le sedi dei tre Spazi (via Capannaguzzo 6417 e 1161, via Cesenatico 5735), quindi ci si raggrupperà a Macerone, in prossimità del ponte di legno sulla via Capannaguzzo, per la partenza della biciclettata. L’andata è di circa 10 chilometri, tutta pianeggiante. In questo tratto i partecipanti saranno accompagnati da personale specializzato. Il ritorno sarà in autonomia (è possibile consultare il percorso sul sito del Comune: https://static-www.comune.cesena.fc.it/wp-content/uploads/2025/05/Percorso.pdf).

All’arrivo è previsto un pasta party presso La Casa del Parco nel Parco di Levante. Ogni partecipante riceverà un gadget con cui potrà partecipare all’estrazione di premi. Il costo d’iscrizione all’evento è di 5 euro; gratuito fino ai 13 anni.