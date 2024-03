Cyberbullismo: gli studenti di Cesena intervistano in diretta su internet il papà di Carolina Picchio

La redazione giornalistica della scuola “Via della Resistenza” intervista il padre di una vittima del cyberbullismo

“Le parole fanno più male delle botte”, questa è l’ultima frase scritta da Carolina Picchio, la 14enne vittima di cyberbullismo che si è suicidata nel 2013.

Il padre, Paolo Picchio, sarà ospite della puntata di radiomediaresistenza (la radio con i ragazzi e per i ragazzi della scuola media “Viale della Resistenza” di Cesena) che andrà in onda, e sarà visibile a tutti, domani dalle 11:05 sul canale YouTube RadioMediaResistenzaYoung Cesena.

Paolo Picchio, che dopo la tragica scomparsa della figlia si è battuto per far approvare la prima legge a tutela dei minori sul web, verrà intervistato dai giovani giornalisti che raccoglieranno in diretta anche le domande da parte dei compagni collegati in diretta youtube dalle classi. Oltre a Picchio la puntata vedrà la presenza di Flavia Rizza, una ragazza vittima di bullismo e che oggi porta la sua testimonianza tra i giovani affinché non accadano più vicende simili. Da vittima Flavia, con grande coraggio, è diventata simbolo della lotta contro il cyberbullismo.

Sempre sul canale Youtube la redazione studentesca sta pubblicando piccole interviste a ragazzi e ragazze che lavorano già per orientare gli studenti delle scuole medie nella scelta di un percorso scolastico. La rubrica si chiama “Cosa farò da grande” e tra gli intervistati ci sono pasticcieri, grafici, attori, grafici.