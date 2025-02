“Curcuma blu contro invecchiamento e infiammazioni”: uno studio cesenate all’università

Un nuovo ingrediente naturale potrebbe rivoluzionare il mondo della nutraceutica e della cosmeceutica: la Curcuma Blue (Curcuma caesia Roxb.), è una spezia ancora poco studiata in Europa e caratterizzata da un sorprendente colore blu acceso. Grazie alle sue proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie, potrebbe rivelarsi un alleato prezioso nella lotta contro l’invecchiamento cutaneo.

Uno studio coordinato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Uniurb), in collaborazione con l’Università di Camerino (Unicam) ha dimostrato che una miscela isolata dalla Curcuma Blue protegge le cellule cutanee dai danni indotti dai raggi ultra violetti e modula i processi infiammatori, aprendo nuove prospettive per il suo impiego in integratori, alimenti funzionali e cosmeceutici. Lo studio insomma pone le basi per trasformare il potenziale della Curcuma Blue in un’opportunità concreta per la salute e il benessere.

Alla ricerca hanno preso parte Matteo Micucci, cesenate professore di Chimica degli Alimenti, Michela Battistelli, docente riminese di anatomia, Michele Mari, Chimico Farmaceutico di Urbania, Michele Retini, Ricercatore, Chimico Farmaceutico di Urbino, Barbara Canonico, anche lei docente di Anatomia e di Urbino, Giovanni Caprioli, professore di Chimica degli Alimenti originario di Treia

Camerino ha contribuito con il gruppo del professor Giovanni Caprioli per l’analisi fitochimica della spezia.

Lo studio, recentemente pubblicato sul Journal of Functional Foods, evidenzia il potenziale della Curcuma Blue nel ridurre lo stress ossidativo, proteggere le cellule dall’apoptosi e diminuire la citochina IL-6, una delle principali molecole coinvolte nei processi infiammatori legati all’invecchiamento. Sebbene la Curcuma Blue non sia ancora autorizzata in Europa, i ricercatori ritengono che con ulteriori studi e adeguate regolamentazioni possa entrare, in futuro, nel mercato della nutraceutica e della cosmeceutica.