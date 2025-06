Cristina Golinucci: ci sono 43.000 firme per non abbandonare la caccia a Boke

“Boke non ha ritrattato la confessione di aver ucciso Cristina.... Perché è ancora libero?”. È la domanda (retorica) che Marisa Degli Angeli, la mamma di Cristina Golinucci, ha recentemente rilanciato dalla trasmissione di approfondimento “Tg2 Dossier”, andata in onda una settimana fa. Un approfondimento sul caso che ha visto, per la prima volta, le telecamere entrare nel convento dei frati Cappuccini dove è stata descritta la vita conventuale dell’epoca della scomparsa (1992), le frequentazioni del luogo religioso da parte di frati e fedeli, le attività che venivano svolte ma anche cosa facesse Emanuel Boke in quel contesto, il sudafricano da sempre primo sospettato della scomparsa e della morte di Cristina, condannato per violenze sessuali a Cesena e che, dopo aver confessato a padre Lino Ruscelli in carcere di essere responsabile nel caso di Cristina Golinucci, uscito di cella per emigrare in Francia, cambiare nome e nazionalità, e finì di nuovo carcerato per violenza sessuale ed aggressioni ad una donna.

La vicenda dopo le ultime investigazioni portate avanti dalla Procura di Forlì ed archiviate, ora volge lo sguardo al tentativo di rintracciare Boke e portarlo in Italia per chiedergli conto di quella confessione fatta al priore di allora del convento. Una richiesta di “non mollare la presa” su Boke e sulla vicenda della Golinucci che ora è supportata oltreché dall’attesa di sviluppi dalla Francia, anche dall’appoggio di decine di migliaia di persone, che hanno sottoscritto la petizione per non abbandonare definitivamente il caso Golinucci su Change.org.