Crescono protesta e petizione contro la nuova antenna a San Carlo di Cesena

Prosegue a San Carlo con il coinvolgimento anche del consiglio di Quartiere, la raccolta firme dei residenti contro l’antenna di telefonia sorta a ridosso dell’uscita della E45, ed ad una distanza dalle case più vicine che non lascia dormire sonni tranquilli ai residenti.

«Abbiamo chiesto ad Arpae di certificarci che si tratta di un impianto che non procura danni per la salute. E di partecipare ad un incontro pubblico con un loro tecnico per spigarci dati e misurazioni a disposizione. Ma naturalmente nemmeno loro conoscono quali possano essere gli effetti di queste emissioni sulle persone. Una cosa che si scoprirà tra solo tanti anni».

I firmatari della petizione che verrà indirizzata al comune (iniziata a metà maggio e che è ancora in corso) ora sono 213. «Arpae ha risposto alla richiesta di partecipare ad un incontro che gli esperti di inquinamento elettromagnetico al lavoro nell’ente intervengono direttamente solo in casi di emergenza grave e di pericolo imminente. Mentre qualsiasi altro tipo di richiesta va indirizzata ai comuni competenti per un’eventuale intervento dell’Agenzia».

Dunque Arpae non si muoverà, almeno per ora. I residenti contestano al privato proprietario del terreno su cui sorge l’antenna che la stesa sarebbe stato possibile collocarla a maggiore distanza dalle case: «Tra l’altro le antenne già presenti dal passato a San Carlo, quelle nella zona del campo sportivo, non sappiamo se siano state implementate in potenza o con nuova tecnologia. Una situazione che non lascia nessuno tranquillo quella elettromagnetica della frazione»,