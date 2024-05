Crédit Agricole, risultato utile del gruppo di 390 milioni nel primo trimestre 2024

Primo trimestre 2024, Crédit Agricole nella sua relazione annuncia un utile netto consolidato pari a 237 milioni di euro (390 milioni di euro il risultato netto aggregato del gruppo) e in crescita del +14% “a conferma la capacità costante di Crédit Agricole Italia di generare redditività sostenibile”. E ancora acquisizione di 50mila nuovi clienti (+29%), 3,4 miliardi di euro di prodotti wealth management collocati (+66%), consolidamento delle quote di mercato stock mutui al 7,4% e domanda mutui al 6,4%, aumento dei premi assicurativi danni (+13%), crescita di proventi e risultato della gestione operativa così come aumentano raccolta diretta e risparmio gestito, rispettivamente del +1,4% e +1,2% nel confronto con la fine del 2023 e finanziamenti verso clientela in crescita del +1,4%, a fronte di un mercato in contrazione.

Sono alcuni degli indicatori registrati nel primo trimestre di quest’anno dal gruppo bancario che ha anche perfezionato due emissioni sul mercato di Covered Bond Premium Label per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di euro: la prima, a gennaio, di 500 milioni di euro in formato green, a conferma dell’attenzione di Crédit Agricole Italia in favore di tematiche ambientali e la seconda, a marzo, per un controvalore pari a 1 miliardo di euro. “Entrambi i collocamenti hanno raccolto ordini – si legge in una nota – per quasi 10 miliardi di euro, a dimostrazione dell’apprezzamento da parte degli investitori domestici e internazionali. Crédit Agricole Italia conferma così anche nel primo trimestre del 2024 la sua continua attenzione alla soddisfazione della clientela, nell’ottica di mantenere i livelli di eccellenza raggiunti nel 2023, quando è salita al primo posto tra le banche universali in Italia per Indice di Raccomandazione Cliente”.