Crac dell’Ac Cesena: in arrivo un dicembre rovente

Si preannuncia un’udienza rovente il prossimo 17 dicembre per il processo penale sul Crac dell’Ac Cesena. Il pm Francesca Rago potrà ascoltare le parole dell’ex direttore sportivo Rino Foschi e dell’allora responsabile del settore giovanile Luigi Piangerelli. Il focus dell’udienza dunque tornerà sui conti societari e sulle plusvalenze con il direttore sportivo che ha da sempre chiarito che le valutazioni sui calciatori lui le conosceva e le considerava soltanto per la prima squadra e Piagerelli invece che sarà chiamato a commentare i “valori” dati ai giovanissimi del vivaio in particolar modo sull’asse Cesena-Chievo. Nell’udienza di due giorni fa l’ex patron del Chievo Luca Campedelli ha negato che vi fossero delle plusvalenze. Mentre l’ex amministratore e dirigente Christian Dionigi è stato dettagliatamente chiamato dalle domande dell’accusa a ripercorrere i vari Cda nel tempo. Dove ha chiarito come tutti i soci a fronte dell’unica parte societaria che aveva pienezza di deleghe (Giorgio Lugaresi) fossero sereni sulle operazioni finanziarie e fiscali che venivano fatte, senza le quali la squadra non ci si poteva per legge iscrivere al campionato, e che nessuno dei soci (compreso Annunzio “Oliviero” Santerini, erroneamente citato su questo fronte) avesse dei particolari compiti di “controllo e monitoraggio” sulle operazioni stesse.