Cosmetici e prodotti fuori norma: raffica di sequestri estivi della Finanza a Forlì-Cesena

Sono stati effettuati oltre 80 interventi presso esercizi pubblici, identificando oltre 590 persone, controllando 484 veicoli e redigendo 15 verbali per infrazioni al codice della strada. Si segnalano inoltre 29 sequestri amministrativi, per un totale di oltre 3.600 articoli, tra capi di abbigliamento, bigiotteria, accessori e giocattoli, venduti abusivamente sul litorale. A questi vanno aggiunti 4 interventi che hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro penale 1.160 articoli recanti marchi contraffatti, tra i quali t-shirt, portachiavi, borse e pupazzetti “Labubu”. Inoltre si segnalano 67 controlli strumentali con l’elevazione di 23 verbali irregolari per mancate emissioni di documenti commerciali e 5 interventi nei confronti di strutture ricettive, finalizzati ad assicurare il rispetto della legge che impone ai gestori delle strutture di dare alloggio solo a persone munite di un documento che ne attesti l’identità.