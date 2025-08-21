Corsa contro il tempo per finire i lavori della mensa alla scuola Carducci di Cesena

Il rischio di perdere il finanziamento del Pnrr incombe sul Comune di Cesena. Per questa ragione il Settore dei Lavori Pubblici ha presentato una determinazione per approvare la ripresa del “progetto di completamento lavori di demolizione e ricostruzione di mensa e relativi servizi” del plesso scolastico “Carducci”. Da attuare mediante l’individuazione, da parte della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Valle Savio, “di tre operatori economici” si legge nel testo. Operazione che, nel rispetto dei perentori e inderogabili termini imposti dalla normativa del Pnrr, configura i caratteri dell’estrema urgenza e consente all’Amministrazione di svolgere una procedura negoziale diretta, bypassando la previa pubblicazione del bando. Per non incorrere nel blocco delle risorse europee, i lavori del refettorio scolastico dovranno essere infatti ultimati entro il 31 dicembre 2025.

Affidato nel luglio del 2023 alla ditta “Proxima Energia Srl” e al “Consorzio Cocer” per l’importo di 744.105,44 euro, il progetto di demolizione e ricostruzione della mensa della scuola elementare “Carducci” conosce «fasi di progressioni altalenanti caratterizzate da un ritmo discontinuo» si dichiara nella determina. Difficoltà che si sono amplificate in seguito alla risoluzione del contratto di appalto con le suddette ditte per “continue inadempienze”; decisa di comune accordo fra le parti all’inizio di agosto. Alla rottura del rapporto ha fatto seguito una verifica dello stato di avanzamento dei lavori da parte degli uffici e dei dirigenti pubblici competenti, da cui hanno riscontrato «l’urgenza di riappaltare i lavori» affinché si concludano nei termini richiesti. Così da sfruttare l’intero pacchetto di risorse Pnrr assegnato al Comune.