Corsa campestre: giornata di sport per due classi del Versari Macrelli di Cesena

Ieri al campo della Polisportiva Fiorenzuola, si è svolta la corsa campestre organizzata dal Dipartimento di Scienze Motorie del Versari Macrelli con le classi 3F e 3G dell’indirizzo Wellness dell’istituto. All’evento hanno partecipato anche il dirigente scolastico Giuseppe Messina e il vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Cesena, Christian Castorri, che hanno sottolineato l’importanza dello sport come momento di crescita.

«Un grazie speciale va ai nostri sponsor – Living Sport, Panificio Rossi e Pizzeria Tuci dicono dall’istituto – che ci hanno sostenuto e ci hanno permesso di organizzare la giornata nel miglior modo possibile. Un applauso agli atleti, che hanno dato il massimo in gara: i primi sei classificati si sono guadagnati un posto per le gare provinciali. Complimenti anche alla 3F e 3G per l’impegno nell’organizzazione, ai prof di Scienze Motorie. È stata una giornata speciale, in cui sport e spirito di squadra sono stati i veri protagonisti, unendo tutta la scuola e facendoci vivere la competizione in modo sano e divertente».