Coopservice cerca guardie giurate e offre aiuto per cercare casa

CESENA. Si assumono nuove guardie giurate in Emilia-Romagna. E per chi deve trasferirsi da fuori regione, è previsto anche un aiuto a trovare casa. L’iniziativa è dell’istituto di vigilanza Coopservice, che è alla ricerca appunto di nuovo personale per le sedi di Forlì, Cesena, Modena, Reggio Emilia e Bologna. Per questo l’azienda ha organizzato per venerdì prossimo, 12 settembre, dalle 9 alle 18, un ‘recruiting day’ solo online. “Le figure selezionate si occuperanno di attività di vigilanza, piantonamento, antirapina, antitaccheggio e televigilanza”, spiega Coopservice. Nelle assunzioni, verrà data priorità a guardie giurate “in possesso di decreto in corso di validità”. Per chi invece non è ancora in possesso dei titoli necessari per svolgere il ruolo, ma che hanno comunque “forti ambizioni a lavorare nell’ambito della sicurezza armata”, Coopservice organizza percorsi di formazione mirati all’ottenimento del decreto e all’assunzione. Inoltre, “per chi sceglierà di trasferirsi in Emilia-Romagna, è previsto un supporto dedicato che include la possibilità di alloggio o un pacchetto welfare compensativo”. L’assunzione di nuove guardie giurate rientra nel piano industriale 2024-2026 di Coopservice, che prevede 700 nuovi ingressi nell’ambito della sicurezza e vigilanza privata (tra cui guardie armate, addetti ausiliari alla sicurezza, installatori e tecnici manutentori) in varie città italiane. Le nuove assunzioni andranno ad aggiungersi agli oltre 3.800 dipendenti attualmente in organico.