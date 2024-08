Controlli anti bivacco in due parchi della polizia locale di Cesena

Nel corso di queste prime settimane di agosto, gli agenti della Polizia Locale di Cesena sono impegnati nelle attività straordinarie di controllo dei parchi pubblici e delle aree verdi della città.

Nel dettaglio, l’attenzione degli agenti si concentra soprattutto sulle zone più sensibili, spesso al centro di episodi di microcriminalità. È questo, ad esempio, il caso del giardino “11 settembre 2001”, in zona ex Zuccherificio, ripulito da rifiuti e giacigli presenti. Nell’ambito della stessa operazione gli agenti hanno fermato un uomo senegalese, già noto al Comando “Fiorini”, in quanto già sorpreso a bivaccare in concorso con un altro ragazzo, gambiano, anch’egli noto, presso una proprietà privata in viale Europa alcuni giorni prima. Entrambi erano stati denunciati e al senegalese oggi è stato applicato il Daspo urbano, recentemente introdotto nel Regolamento di Polizia urbana della città e applicato dalla polizia locale già una decina di volte.

Operazione analoga è stata svolta ai Giardini di Serravalle dove un soggetto marocchino, già noto, è stato sanzionato per bivacco. “L’attività di monitoraggio e presidio del territorio – commenta l’Assessore con delega alla Sicurezza, Legalità e Polizia locale Luca Ferrini – si intensifica in modo particolare in alcuni periodi dell’anno, come nel corso dei mesi estivi quando i parchi pubblici cittadini non sono poi così frequentati da famiglie, cittadini e studenti. Ecco che nel corso di queste settimane gli agenti della Polizia Locale hanno intensificato i controlli sviluppando un’efficace azione di contrasto delle attività illecite e di rispetto delle norme. Attraverso lo strumento del daspo urbano, definito dalla legge come una ‘misura a tutela del decoro di particolari luoghi’, i nostri agenti possono multare e stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della città per chi ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture di trasporto. L’obiettivo è di assicurare la sicurezza urbana ma anche la vivibilità e il decoro della città”.

L’attività di presidio del territorio proseguirà anche nei prossimi giorni su tutto il territorio, e in modo specifico nelle aree urbane ritenute più sensibili.