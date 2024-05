Contro isolamento e disagio, a Cesena si fondono mondo virtuale e reale

Nasce all’interno del padiglione A della Fiera il servizio socio-culturale “Teca”, idealizzato dal dottor Enrico Chiudinelli della cooperativa sociale Generazioni, al fine di combattere il determinismo tecnologico, dimostrando come l’ utilizzo attivo dei dispositivi digitali possa incidere positivamente nei rapporti di condivisione e crescita personale.

L’inaugurazione si è tenuta nel pomeriggio di ieri, in presenza del sindaco Enzo Lattuca: «Quando tre anni fa mi è stata mostrata su tablet l’idea ho pensato a due cose: o si sono inventati qualcosa di davvero geniale, oppure sono dei matti. Per fortuna si è concretizzata la prima ipotesi. Sono molto contento che abbiate trovato le giuste condizioni per realizzarlo» ha detto agli ideatori del progetto.

Nessun taglio di nastro, ma un’apertura simbolica della porta verso nuove conoscenze e relazioni. «Questo luogo è un contenitore di esperienze, dove ragazzi, adulti, ma anche pensionati potranno svolgere collettivamente attività ludico-laboratoriali, mediante percorsi ad hoc in base all’ età.

Teca permetterà di vivere momenti di condivisione per eludere la profonda solitudine tipica del mondo digitale, elemento sempre più preoccupante della società contemporanea. Le persone in questo ampio spazio potranno dare vita ad esperienze nuove e originali, attraverso quei mezzi tecnologici che oggi caratterizzano la nostra società. Uno speciale luogo d’incontro, dove tramite la tecnologia, è possibile immergersi concretamente nelle esperienze vissute, socializzando in modo reale, pieno, completo. Un perfetto equilibrio tra mondo reale e mondo digitale, dove nessuno dei due piani prevale sull’altro. Così facendo i giovani tornano soggetti attivi, produttori e fruitori dei contenuti da loro stessi creati (Prosumers) e al contempo attori e spettatori di ciò che mettono in scena. Un modus operandi permeato di creatività che apre la mente verso il lavoro di squadra, cooperazione, capacità di analisi e progettazione, competenze molto importanti nella vita di tutti noi» racconta Enrico Chiudinelli.

Tre sono i percorsi fin ora attivati: “Missione Stellare” per i bambini dai 6 agli 11 anni, “Diario” per i ragazzi delle medie e “Storia” per i ragazzi delle superiori. Due percorsi sono ancora in fase di progettazione, “Universitari” per la fascia 19/30 anni e “Over” per gli over 60.

Le attività si svolgeranno in due giornate differenti da quattro ore l’una: durante la prima i partecipanti utilizzeranno la propria fantasia e la tecnologia di Teca come mezzi di creazione, mentre nella seconda, partendo dai contenuti realizzati, prenderanno forma scenari differenti.

I partecipanti all’inaugurazione hanno potuto sperimentare il percorso “Missione Stellare”, vivendo la sala “Serra”, sala “Mappe” e successivamente accedendo al laboratorio spaziale. Qui i presenti hanno vissuto un momento di attività e condivisione, mediante le tecnologie e applicazioni fornite da Teca, guidati da Chiudinelli e dagli assistenti. Il pomeriggio si è concluso con un momento conviviale. Per partecipare e vivere gli spazi di Teca, è necessario contattare gli organizzatori su info.teca@generazioni.eu