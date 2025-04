Congedi parentali: la Uil di Cesena porterà davanti al giudice l’Ausl Romagna

La Uil Fpl di Cesena nei prossimi giorni citerà in giudizio la Ausl Romagna per il mancato riconoscimento per i dipendenti turnisti delle malattie e dei congedi parentali in giornata festiva.

Stando a una verifica effettuata su un campione significativo di dipendenti la Uil Fpl ha riscontrato che, in casistiche specifiche, ovvero nel caso di congedi parentali richiesti per il singolo giorno in giornata festiva, e per le malattie che ricomprendo la domenica, in ragione di un problema imputabile, ad avviso del sindacato, al programma gestionale, il dipendente turnista vedrebbe non riconosciuto come dovuto il giorno di congedo o di malattia.

Ad avviso del sindacato in ragione di una errata interpretazione di alcune disposizioni date dall’Inps in merito agli istituti sopra citati il programma della gestione delle assenze e presenze della Ausl della Romagna sarebbe infatti tarato secondo una articolazione oraria troppo rigida per poter riconoscere quanto richiesto dai dipendenti.

Dopo aver sollecitato più volte la Ausl a riconoscere il problema e dopo aver avanzato diverse richieste in supporto ai dipendenti, tenuto conto dell’assenza di risposte significative, la Uil Fpl ha deciso quindi di procedere citando in giudizio, con una causa pilota, la Ausl Romagna davanti al giudice del Lavoro di Forlì.

Per questo nei prossimi giorni sarà depositato il ricorso per il mancato riconoscimento di quanto dovuto ai dipendenti che si vedrebbero penalizzati sia in termini economici che di diritto. Una causa che il Sindacato auspica possa riaprire un confronto anche per tutti gli altri dipendenti turnisti che nel corso degli anni hanno non solo visto riconosciuto quanto dovuto ma hanno anche dovuto lavorare più ore di quanto dovuto.