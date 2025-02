Confesercenti Cesena a colazione col sindaco

Per il quarto anno consecutivo, Confesercenti Ravenna-Cesena ha avviato il ciclo di incontri “A colazione con il Sindaco”, un’importante occasione di confronto tra amministratori locali e imprenditori del commercio, turismo e servizi. L’appuntamento con gli amministratori di Cesena, alla presenza del Sindaco Enzo Lattuca e dell’Assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari, si è tenuto presso i Bar Luna Latina di Via Dante Arfelli, 31a Cesena. Oltre agli amministratori erano presenti i vertici Confesercenti, con il Direttore Graziano Gozi, la Presidente d’area Monica Ciarapica e il Presidente Cesenate Cesare Soldati. Inoltre erano numerosi gli imprenditori del territorio che hanno partecipato attivamente al dibattito.

L’incontro ha permesso di affrontare temi cruciali per il tessuto economico locale, in un contesto reso complesso da crisi internazionali, emergenze climatiche e dall’aumento dei costi energetici. Confesercenti ha ribadito la necessità di politiche concrete a sostegno delle piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore dell’economia cittadina. Tra le priorità, la tutela del commercio di prossimità, spesso penalizzato dalla concorrenza delle grandi piattaforme online, e la definizione di una strategia efficace per il turismo, con investimenti mirati e una regolamentazione più equa per le strutture ricettive.

Si è discusso inoltre di viabilità e accessibilità, elementi fondamentali per garantire la vitalità del centro storico e delle aree commerciali, nonché della fiscalità locale. Il tema della sicurezza urbana e del contrasto all’abusivismo commerciale è stato un altro punto chiave dell’incontro, con la richiesta di misure più incisive per tutelare le attività economiche regolari.

Confesercenti ha chiesto all’amministrazione di farsi portavoce di queste istanze presso il Governo e la Regione, sottolineando l’importanza di un dialogo continuo tra istituzioni e imprese per garantire un futuro sostenibile al territorio. Il Sindaco Lattuca e l’Assessore Plumari hanno espresso disponibilità al confronto, riconoscendo il ruolo fondamentale delle associazioni di categoria come Confesercenti e degli imprenditori locali nello sviluppo della città e confermando l’impegno dell’amministrazione nel sostenere il settore commerciale e turistico.