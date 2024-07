Conferito alla famiglia Rossi di Macerone il premio “Bella di Cesena” 2024

Il premio “Bella di Cesena”, conferito annualmente dall’Associazione Terre Centuriate, nel 2024 è stato assegnato alla famiglia di agricoltori Rossi: i fratelli Maurizio, Lucia e Monia. L’azienda è ubicata a Macerone e fra le varie tipologie di frutta coltivate vi è anche la pesca Bella di Cesena. “Anni fa piantammo una ventina di piante nell’ambito di un progetto di recupero delle varietà antiche – ha spiegato Lucia Rossi – e da lì è stato un crescendo graduale di richieste. E’ una pesca delicata quanto buona e i nostri clienti ce la chiedono con insistenza perché ha un sapore inconfondibile”.

Il presidente delle Terre Centuriate, Michele Ceccaroni, ha ricordato che “l’azienda Rossi inoltre è ubicata nella Centuriazione ed è un bell’esempio di presidio e mantenimento dell’agricoltura, in un momento di difficoltà a fare reddito. Credo che ad agricoltori come i Rossi vada riconosciuto l’importante ruolo di presidio del territorio e del mantenimento della storicità di produzioni come la pesca a pasta bianca Bella di Cesena”.

La serata di conferimento della targa si è svolta giovedì 18 luglio al ristorante Maccanone, alla presenza di una cinquantina di soci delle Terre Centuriate. Presente anche una delegazione dell’associazione Pro Rubicone guidata dal presidente Paolo Turroni. “Sono lieto di questo invito e della collaborazione che si sta crescendo fra noi – ha detto Turroni – Entrambi i sodalizi sono guidati dalla passione per il territorio, per la sua valorizzazione e la riscoperta culturale”.

Il riconoscimento, ispirato alla storica varietà di pesca che ha segnato il gusto e la memoria delle famiglie romagnole, è giunto alla dodicesima edizione. L’Associazione Terre Centuriate Cesenati attribuisce il premio a figure del cesenate che si sono distinte con la loro attività nel favorire la crescita, il sostegno e la cultura agraria del territorio cesenate.

I vincitori del passato

Il premio “Bella di Cesena” in questi anni è stato assegnato a: Claudio Lugaresi (fitopatologo, 2013), Walther Faedi (ricercatore, 2014), Cristiano Riciputi (giornalista, 2015), Giancarlo Brighi (esperto della Centuriazione, 2016), Istituto Agrario di Cesena (istruzione, 2017), Renzo Piraccini (presidente Macfrut, 2018), Gilberto Molari (vivaista-ricercatore, 2019), Famiglia Moretti (agricoltori, 2020), Daniela Maria Galassi (azienda vinicola, 2021), Famiglia Torri (apicoltori, 2022), Cucine Popolari (associazione solidale, 2023).