Confcommercio cesenate: “Almeno un’ora di sosta gratuita per lo shopping natalizio“

CESENA. Aiutare il commercio un’ora di sosta gratuita. «I presidenti di Confcommercio cesenate», scrive la Confcommercio in una nota diffusa oggi, «rivolgono un appello corale ai primi cittadini del territorio affinché seguano l’esempio virtuoso del sindaco di Cesenatico, introducendo almeno un’ora di parcheggio gratuito durante lo shopping natalizio, da dicembre fino all’Epifania. Una misura semplice ma strategica, pensata per agevolare i clienti che frequentano i centri storici e per sostenere concretamente i negozi di prossimità nel periodo più importante dell’anno per il commercio».

«A nome di tutti», prosegue la nota, «il presidente cesenate di Confcommercio, Augusto Patrignani, sottolinea come questo intervento rappresenti un segnale concreto di attenzione verso le attività che animano le nostre città: botteghe, bar, piccoli esercizi che costituiscono un presidio sociale e un elemento identitario dei centri urbani. Un’ora di sosta gratuita non è soltanto un incentivo a scegliere i negozi del centro, ma anche un modo per rendere più agevole e piacevole l’esperienza d’acquisto, rafforzando quel rapporto diretto tra commercianti e cittadini che è il cuore dell’economia locale. Patrignani rimarca inoltre che è fondamentale garantire un’uniformità di provvedimenti all’interno delle Unioni dei Comuni, così da offrire regole chiare, coordinate e facilmente riconoscibili ai cittadini e ai visitatori. Un approccio omogeneo rafforza l’efficacia delle iniziative a sostegno del commercio di vicinato e aiuta a valorizzare l’intero territorio in modo equilibrato. L’appello ai sindaci è quindi un invito a fare squadra: sostenere il commercio di prossimità significa sostenere la vitalità dei centri storici, l’occupazione, la qualità della vita e l’identità stessa delle comunità locali».