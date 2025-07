Condannato a 6 anni per stalking, avvicina la ex sull’autobus: arrestato a Cesena

In primo grado è stato condannato a 6 anni di reclusione con le accuse di stalking e violenza sessuale ai danni della sua ex compagna. Un 30enne cesenate è stato arrestato dai carabinieri dopo che, malgrado sia munito di braccialetto elettronico, aveva comunque avvicinato la donna dalla quale per ordine del giudice deve stare lontano.

L’uomo sta attendendo ai domiciliari l’esito della convalida avvenuta ieri mattina. I carabinieri lo hanno ammanettato perché, alcuni giorni fa, ha visto su un autobus la sua ex e malgrado il braccialetto elettronico l’ha avvicinata per parlarle. La donna, naturalmente spaventatissima, scesa dal bus ha subito denunciato l’accaduto.

E dal Tribunale di Forlì (pm Vincenzo Bortolozzi) è scattata la richiesta di carcerazione preventiva per la violazione del divieto di avvicinamento.

L’uomo difeso dall’avvocato Gianluca Betti, ieri è comparso davanti al Gip Ilaria Rosati. Che si è riservata la decisione se aggravare la sua posizione con la detenzione in carcere in attesa dei vari futuri giudizi a cui deve essere sottoposto.