Con la motosega cade dalla scala: soccorso in elicottero un 55enne ad Osteria di Piavola

Incidente spaventoso mentre stava facendo manutenzione alle piante del terreno attorno alla sua abitazione. È successo oggi pomeriggio attorno alle 16:30 nella zona di Osteria di Piavola: lungo la via Rovereto in una porzione del territorio ancora del comune di Cesena ma vicinissima a quello di Mercato Saraceno. Dalla prima ricostruzione dell’accaduto P.G., 55enne, si era arrampicato su una scala per eseguire delle manutenzioni al verde che circonda la sua abitazione. Stava potando con la motosega dei rami, quando il meccanismo di rotazione si è “bloccato” su una parte spessa da tagliare. Sembra che a causare l’incidente possa essere stato il tentativo di districare dal ramo la sega. L’uomo si sarebbe sbilanciato all’indietro cadendo da una altezza considerevole. Senza protezione e sbattendo con forza a terra sia la schiena che la testa.

Per soccorrerlo sul posto è arrivata una ambulanza del 118 che ha stabilizzato le condizioni del ferito in attesa dell’arrivo sul posto anche dell’eliambuilanza. In volo è stato portato all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Gli esami svolti hanno evidenziato per il 55enne un pesante trauma cranico con numerose fratture costali. Al momento è ricoverato nell’Osservazione breve intensiva dello stesso nosocomio cesenate.