Commozione e palloncini gialloblù al funerale della presidente della Savignanese VIDEO

Un lungo applauso ha accolto il feretro all’uscita di una collegiata di Santa Lucia che non poteva contenere tutti coloro che sono voluti essere presenti. Palloncini gialloblù, come i colori della Savignanese, lanciati verso il cielo ed un cartellone giallo con disegnato un cuore e griffata una maxi scritta “Cristina: la mamma di noi tutti piccoli calciatori”.

In tantissimi ieri pomeriggio si sono stetti al dolore dei familiari alle esequie di Mariacristina De Zardo: la 55enne presidentessa della Savignanese, morta dopo una lunga lotta contro una malattia di quelle che non lasciano speranza. Dal 1° Luglio del 2020 lei, bresciana di origine, era alla guida del sodalizio calcistico: la cui prima squadra milita in Eccellenza ma il cui settore giovanile, ricco di tantissimi calciatori in erba, ha curato con grande cura, fin da quando all’interno del soddisfazioni societario ricopriva il ruolo di Segretaria. Un volo di riferimento per le famiglie degli sportivi di Savignano ed anche fuori dai confini comunali.