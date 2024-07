Codice rosso: donna salvata in strada dai carabinieri di Cesena

Era riuscita a sottrarsi alle grinfie dell’ormai suo ex compagno. All’apice dell’ennesimo episodio di lite e violenza consumatosi tra le mura domestiche, è stata messa in salvo dai carabinieri che hanno rintracciato la vettura in fuga e separato la donna dall’uomo, facendo scattare le procedure del “codice rosso”. L’ennesimo episodio di violenza di genere ha avuto il suo apice sulla provinciale che corre tra la zona di Ruffio e quella di Gambettola, nella primissima serata di mercoledì. Alcune pattuglie dell’Arma messe in moto da una chiamata di soccorso ha intercettato l’auto con la vittima a bordo, poco fuori dall’abitato di Ruffio ed a ridosso della rotatoria con la provinciale Sala.

Sul posto è stato chiesto l’ausilio anche del 118, intervenuto a sua volta con un’ ambulanza per controllare lo stato psico fisico della persona messa ormai al sicuro dall’intervento dei carabinieri. Ora la vittima è stata posta sotto regime di protezione in attesa delle valutazioni dell’accaduto da parte della magistratura e dei probabili provvedimenti che il giudice vorrà prendere per separare la coppia in maniera definitiva e mettere in sicurezza la donna.