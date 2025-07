Cocaina nel comodino della camera da letto: arrestata una 61enne

L’età non è più di quelle verdi visto che di anni ne ha 61, ma questo non le ha impedito di finire in stato d’arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina dopo essere stata trovata con una sessantina di grammi di polvere bianca, parte dei quali già suddivisi e pronti per essere ceduti.

Le manette sono state fatte scattare ai polsi di R.M. dagli uomini del posto estivo di Polizia di Cesenatico. Il blitz è avvenuto due sere fa quando dalla Questura di Ravenna agli uomini del presidio cesenaticense è arrivata una segnalazione mirata e precisa. La 61enne, che ha in un passato non recente qualche precedente specifico in materia di droga, veniva indicata dagli investigatori come probabile “proprietaria” di un quantitativo di polvere bianca.

I poliziotti si sono dunque mossi direttamente in direzione della sua abitazione di Gatteo mentre la donna era in casa. Perquisendo l’appartamento, in un cassetto della camera da letto, le sono stati trovati un blocco da 60 grammi e 4 dosi confezionate e pronte per poter essere cedute al minuto. Il tutto appoggiato a fianco di un bilancino di precisione.

Quantitativo sufficiente dunque da destare sospetti e far scattare le manette. Ieri mattina la donna, difesa dall’avvocato Francesca Versari, è comparsa davanti al giudice Marco De Leva. La Procura (pm Anna Rava) ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. Prima di fine estate si terrà il rito direttissimo; nel frattempo la donna è tornata libera.