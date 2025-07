CliCiak scatti di cinema: i vincitori dell’edizione 2025 FOTOGALLERY

“Mentre la città celebra la settima arte con il festival Piazze di Cinema e le sue proiezioni e gli incontri con registi e attori, e con la ricca programmazione dell’Arena San Biagio di Palazzo Guidi e il suo premio Monty Banks Opera Prima – commenta l’assessore Camillo Acerbi – riaccendiamo i riflettori anche sul concorso nazionale ‘Cliciak – Scatti di cinema’ che, con il suo sguardo dietro le quinte, ci sembra il completamento e il coronamento ideale di quanto visto su schermo. Il concorso è giunto quest’anno alla sua ventottesima edizione: siamo orgogliosi di questo traguardo e di come Cliciak , da Cesena, abbia saputo conquistarsi una dimensione sempre più nazionale, affermandosi a pieno titolo tra le iniziative che rendono omaggio al cinema e a tutte le professionalità e le maestranze che ne sono protagoniste spesso invisibili. Oggi più che mai è importante e doveroso sostenere questo settore, che rappresenta un patrimonio culturale e creativo imprescindibile per il nostro Paese. Eventi come Cliciak ci ricordano quanto sia fondamentale continuare a investire sulle persone , sulle storie e sulle immagini che tengono viva la magia del grande schermo. Ringraziamo per questo tutti i partecipanti, la Regione Emilia-Romagna per il continuo sostegno e invitiamo i cesenati a visitare questa mostra straordinaria che ci dà modo di curiosare dietro le quinte, all’interno di un vero e proprio set cinematografico”.

La festa si è aperta nel pomeriggio di oggi, alle ore 17, con la presentazione alla Malatestiana del libro ‘Lo sguardo attivo di Gianni Fiorito. Fotogiornalismo, fotografia di scena e altri territori’ a cura di Armando Andria, Alessia Brandoni e Fabrizio Croce. Fiorito è uno dei grandi decani dei fotografi di cinema italiani, della cui associazione nazionale è presidente. Alle 18:30 il pubblico si è spostato alla Galleria del Ridotto, dove si è svolta l’inaugurazione della mostra fotografica ‘CliCiak - Scatti di Cinema. Ventottesima edizione’, in cui sono esposte le immagini premiate e segnalate del Concorso nazionale per fotografi di scena.

La mostra è composta da 85 fotografie selezionate tra le 3.714 in concorso, scattate da 55 fotografi a documentazione di 119 tra film, cortometraggi, fiction e serie tv. Si potranno ammirare, tra gli altri, gli scatti di Sabrina Cirillo vincitrice della miglior foto per il film ‘Napoli milionaria!’ di Luca Miniero, Loris T. Zambelli vincitore della miglior serie fotografica cinema per il film ‘50 km all’ora’ di Fabio De Luigi e Paolo Ciriello al quale è andato il premio come migliore serie fotografica televisiva per ‘L’arte della gioia’ di Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini.

Il ‘Premio Giuseppe e Alda Palmas’, assegnato al fotografo che per la prima volta partecipa al concorso, se lo è aggiudicato Stefania Casellato per il film ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek, mentre il premio speciale ‘Portrait, ritratto sul set’ - Sezione bianco e nero è andato a Federica Di Benedetto per il film ‘Eterno visionario’ di Michele Placido e a Massimo Calabria per il film ‘Berlinguer. La grande ambizione’ nella Sezione colore.

Le immagini provenienti dai set restituiscono con puntualità e qualità quella che è stata l’ultima stagione del cinema italiano. La documentazione fotografica ricevuta nell’ambito del concorso, infatti, copre buona parte della produzione cinematografica nazionale. Non manca, inoltre, una vasta documentazione di fiction e serie televisive nostrane (con l’aggiunta di qualche straniera), spesso seguite da più di un fotografo, a testimonianza del fatto che per le lunghe serialità i fotografi sono chiamati per periodi o location limitati. Per quanto riguarda i fotografi, va notato come accanto ai nomi storici se ne stiano proponendo di nuovi che negli ultimi anni hanno lavorato con continuità su diversi set, rimarcando una presenza femminile in costante crescita. Dopo l’esposizione alla Galleria del Ridotto, come avviene ormai da anni, la mostra verrà ospitata in diverse città italiane, portando in giro il nome di Cesena.

Nell’occasione, è stato anche presentato il catalogo “CliCiak - Scatti di cinema 2025” con un ampio portfolio delle foto partecipanti e le sezioni relative alle altre mostre correlate: ‘Gli anni ’70 nel cinema italiano del nuovo millennio’ e ‘Giuseppe Palmas. Cinema tra set e ritratti’. Il volume è in vendita presso il bookshop della Biblioteca Malatestiana.

La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto ed è a ingresso gratuito. Le giornate di apertura sono le seguenti: venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, e sabato e domenica dalle ore 18:00 alle ore 20:00; dal 1° al 31 agosto, da venerdì a domenica, dalle ore 18:00 alle ore 20:00.